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Курьезный автогол Болбата и роскошный выстрел Патрика в видеообзоре матча Шахтер – Войводина – 1:1

20:10 72 Читати українською
Курьезный автогол Болбата и роскошный выстрел Патрика в видеообзоре матча Шахтер – Войводина – 1:1
Шахтер – Войводина – 1:1 – видео голов и обзор матча

Шахтер расписал ничью против Войводины в контрольном матче на тренировочных сборах. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Войводина.

Товарищеские матчи
Шахтер
1
1 : 1
1
Войводина
16:30 26:01:2020
завершено
 

Первый тайм прошел при равной игре, хотя атаки Войводины были острее, чем попытки "горняков". Такая ситуация не устраивала Луиша Каштру, который заменил Мудрика, Нема и Фернандо за несколько минут до перерыва.

Шахтер расписал ничью с Войводиной на турецких сборах – красивый гол Патрика спас от поражения

Шахтер устроил давление на ворота соперника в последней трети матча, когда состав приблизился к основе. Тайсон, Марлос, Тете и Мораес с привычной поддержкой от Исмаили пытались разорвать оборону Войводины, но счет открыли именно сербы. Не обошлось без курьеза – Болбат не успел уклониться от мяча после сейва Шевченко и поразил собственные ворота. Впрочем, Патрик красивым ударом восстановил равновесие уже через две минуты. Второй контрольный матч Шахтера на турецких сборах завершился ничьей – 1:1.

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