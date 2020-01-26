Курьезный автогол Болбата и роскошный выстрел Патрика в видеообзоре матча Шахтер – Войводина – 1:1

Шахтер расписал ничью против Войводины в контрольном матче на тренировочных сборах. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Войводина.

Первый тайм прошел при равной игре, хотя атаки Войводины были острее, чем попытки "горняков". Такая ситуация не устраивала Луиша Каштру, который заменил Мудрика, Нема и Фернандо за несколько минут до перерыва.

Шахтер расписал ничью с Войводиной на турецких сборах – красивый гол Патрика спас от поражения

Шахтер устроил давление на ворота соперника в последней трети матча, когда состав приблизился к основе. Тайсон, Марлос, Тете и Мораес с привычной поддержкой от Исмаили пытались разорвать оборону Войводины, но счет открыли именно сербы. Не обошлось без курьеза – Болбат не успел уклониться от мяча после сейва Шевченко и поразил собственные ворота. Впрочем, Патрик красивым ударом восстановил равновесие уже через две минуты. Второй контрольный матч Шахтера на турецких сборах завершился ничьей – 1:1.