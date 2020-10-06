Донецкий клуб подал в УЕФА официальную заявку перед стартом в самом престижном евротурнире.

Как известно, уже 21 октября Шахтер стартует в групповом этапе Лиги чемпионов в группе В. Первым соперником "горняков" в Мадриде станет местный Реал. Руководство донецкого клуба на своем официальном сайте объявила заявку на евротурнир.

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По спискам А и Б заявлено 29 футболистов.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 54. Евгений Гриценко, 81. Анатолий Трубин.

Защитники: 2. Додо 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Виктор Корниенко, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 49. Витао, 77. Валерий Бондарь.

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 23. Владислав Вакула, 27. Майкон, 28. Маркос Робсон Сиприано, 50. Сергей Болбат, 61. Георгий Судаков, 70. Евгений Коноплянка, 99. Фернандо.

Нападающий: 10. Жуниор Мораес.

Напомним, кроме Реала за выход из группы Шахтер поборется с миланским Интером и менхенгладбахской Боруссией.

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