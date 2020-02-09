Болбат: Шахтер эффективно подготовился к матчу против Бенфики

Защитник донецкого Шахтера Сергей Болбат поделился впечатлениями от контрольного матча с Олимпией (3:1).

"Хороший спарринг получился. Я бы сказал, неплохая тренировка. Отрабатывали в поединке высокий прессинг, и во втором тайме это удалось. Нужно было идти вперед и побеждать, поэтому провели очень атакующий тайм.

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Все голы получились красивыми: и Алан классно разобрался, Коноплянка хорошо "положил" со штрафного, Жуниор хорошо забил. Молодцы, поздравляю ребят с такими мячами!

В общем очень хорошо провели сборы. Для нас они были необычными, потому что мало беговых занятий, а больше с мячом. В каждой тренировке акцент был на игровых упражнениях, отрабатывали тактику и прессинг. Думаю, эффективно провели подготовку ко второй части сезона, и в частности к матчам с Бенфикой", – цитирует Болбата пресс-служба Шахтера.

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится уже 20 февраля в Харькове, начало в 19:55.

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