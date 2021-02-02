"Стоит ли ожидать новичков в зимний период? Сейчас сложно ответить на этот вопрос. Если переговоры завершатся успешно, то я думаю, что да.

Флуминенсе отклонил предложение Шахтера насчет "нового Неймара"

Есть немало вопросов – открытых и сложных. Сейчас все идет очень трудно, однако посмотрим. Сохранится ли бразильский вектор? Я думаю, что больше да, чем нет", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, зимнее трансферное окно в УПЛ будет открыто до 2 марта, поэтому у клубов еще достаточно времени для оформления сделок.

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