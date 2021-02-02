"Чи варто очікувати новачків у зимовий період? Нині складно відповісти на це запитання. Якщо перемови завершаться успішно, то я гадаю, що так.

Флуміненсе відхилив пропозицію Шахтаря щодо "нового Неймара"

Є чимало питань – відкритих і складних. Наразі все йде дуже важко, однак побачимо. Чи збережеться бразильський вектор? Я гадаю, що більше так, аніж ні", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, зимове трансферне вікно в УПЛ буде відкрите до 2 березня, тому у клубів ще достатньо часу для оформлення угод.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки