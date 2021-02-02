Шахтар веде перемовини щодо зимових новачків – "гірники" залишаються вірними бразильському вектору
09:46 - Читать на русском
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін не виключає появу нових гравців до кінця трансферного вікна.
"Чи варто очікувати новачків у зимовий період? Нині складно відповісти на це запитання. Якщо перемови завершаться успішно, то я гадаю, що так.
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Є чимало питань – відкритих і складних. Наразі все йде дуже важко, однак побачимо. Чи збережеться бразильський вектор? Я гадаю, що більше так, аніж ні", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, зимове трансферне вікно в УПЛ буде відкрите до 2 березня, тому у клубів ще достатньо часу для оформлення угод.
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