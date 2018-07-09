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Шахтер уверенно победил Витесс

21:22 153 Читати українською
Шахтер уверенно победил Витесс
Шахтер продолжает подготовку к новому сезону

Донецкий Шахтер не оставил шансов Витессу в контрольном поединке в рамках подготовки к новому сезону.

"Горняки" сыграли контрольный поединок на сборах в рамках подготовки к следующему сезону.

"Оранжево-черные" разгромили нидерландский Витесс - 4: 1.

Дебютный гол в поединке забил Тарас Степаненко, удвоил преимущество Шахтера на 57 минуте Богдан Бутко.

Уже через 15 минут точный выстрел Виктора Коваленко начал разгром подопечных Слуцкого. На 82 минуте матча новичок Шахтера Жуниор Мораес не оставил шансов голкиперу.

Голландцы смогли забить гол престижа. На 89 минуте отличился Беренс. В итоге - 4: 1 уверенная победа "горняков".

Контрольньний матч:

Шахтер – Витесс 4:1

Голы: Степаненко, 31, Бутко, 57, Коваленко, 72, Мораес, 82 – Беренс, 89.

Товарищеские матчи

Шахтер - Витесс: Понедельник 09 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
4 : 1
Витесс
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Шахтер - Витесс
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