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Шахтер – Александрия: Матвиенко пропустит матч

22:02 40 Читати українською
Шахтер – Александрия: Матвиенко пропустит матч
Игроки Шахтера / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определился с заявкой игроков на матч 12-го тура УПЛ против Александрии.

 

Шахтер огласил заявку на матч против Александрии. В списке игроков отсутствует защитник "горняков" Николай Матвиенко, сообщает пресс-служба Шахтера.

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Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Исмаили.

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Марлос, Тете, Дентиньо, Манор Соломон, Тайсон, Евгений Коноплянка, Маркос Антонио.

Нападающий: Жуниор Мораес.

Напомним, матч Шахтер – Александрия состоится завтра, 27-го октября, начало в 17:00.

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