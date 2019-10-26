Шахтер – Александрия: Матвиенко пропустит матч

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определился с заявкой игроков на матч 12-го тура УПЛ против Александрии.
Шахтер огласил заявку на матч против Александрии. В списке игроков отсутствует защитник "горняков" Николай Матвиенко, сообщает пресс-служба Шахтера.
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Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.
Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Исмаили.
Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Марлос, Тете, Дентиньо, Манор Соломон, Тайсон, Евгений Коноплянка, Маркос Антонио.
Нападающий: Жуниор Мораес.
Напомним, матч Шахтер – Александрия состоится завтра, 27-го октября, начало в 17:00.
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