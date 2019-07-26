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Шахтер U-19 одержал победу над Спартой на международном турнире

21:43 28 Читати українською
Шахтер U-19 одержал победу над Спартой на международном турнире
Шахтер U-19

Молодежная команда Шахтера провела второй матч на международном турнире CEE Cup.

CEE Cup, 2 тур

Спарта U-19 – Шахтер U-19

Голы: Сучомель, 63 – Судаков, 32 (пен), Абдулаев, 47

Удаление: Силхард, 74 (Спарта)

Донецкий Шахтер принимает участие в международном молодежном турнире CEE Cup, который проходит в Праге. Следует заметить, что матчи проводятся в формате 40 минут каждый из таймов.

Шахтер U-19 на последних минутах спасся от поражения в матче с Динамо Загреб на международном турнире в Чехии

Во втором поединке донецкая команда встретилась со сверстниками из пражской Спарты. Шахтер вышел вперед в первом тайме благодаря голу с пенальти. Во второй половине встречи команды обменялись голами, что позволило "горнякам" праздновать победу со счетом 2:1.

После второго матча в группе, Шахтер делит с Динамо Загреб первое место, обе команды имеют в активе по 4 очка, юношеская команда Спарты – 3, а Бешикташ еще не набрал зачетных пунктов.

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