Шахтар U-19 здобув перемогу над Спартою на міжнародному турнірі

Молодіжна команда Шахтаря провела другий матч на міжнародному турнірі CEE Cup.

CEE Cup, 2 тур

Спарта Прага U-19 – Шахтар U-19

Голи: Сучомель, 63 – Судаков, 32 (пен), Абдулаєв, 47

Вилучення: Сілхард, 74 (Спарта)

Донецький Шахтар приймає участь у міжнародному молодіжному турнірі CEE Cup, який відбувається у Празі. Слід зауважити, що матчі проводяться у форматі 40 хвилин кожен з таймів.

Шахтар U-19 на останніх хвилинах врятувався від поразки у матчі з Динамо Загреб на міжнародному турнірі в Чехії

У другому поєдинку донецька команда зустрілась з однолітками з празької Спарти. Шахтар вийшов вперед у першому таймі, завдяки голу з пенальті. У другій половині зустрічі команди обмінялись голами, що дозволило "гірникам" святкувати перемогу з рахунком 2:1.

Після другого матчу у групі Шахтар ділить з Динамо Загреб першу сходинку, обидві команди мають в активі по 4 очки, юнацька команда Спарти – 3, а Бешикташ ще не набрав залікових пунктів.