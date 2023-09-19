Шахтер и Порту играют в первом туре Юношеской лиги УЕФА 2023/24. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Команда Алексея Белика начинает борьбу в Юношеской лиге УЕФА. Первым соперником "горняков" в групповом турнире станет Порту, который возглавляет бывший игрок сборной Португалии Нуну Капушу (34 матча, 2 гола за национальную команду). Игра проходит в немецком Нордерштедте на стадионе Эдмунд-Пламбек. Стартовый свисток раздался в 14:00 по киевскому времени.

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Шахтер U-19 и Порту U-19 уже играли между собой на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2014/15. Тогда оба матча завершились со счетом 1:1, а украинская и португальская команды вышли в плей-офф. Порту остановился на стадии четвертьфинала, а Шахтер прошел в финал, где проиграл Челси со счетом 2:3. Это высшее достижение "оранжево-черных" в Юношеской лиге УЕФА. Порту имеет в своем активе один выигранный трофей – это произошло в 2019 году.

На старте сезона 2023/24 Порту U-19 одержал 5 побед в 5 матчах юношеского чемпионата Португалии с общим счетом 16:2. Шахтер имеет более скромные показатели в юношеском чемпионате Украины – 6 побед, 1 поражение и второе место турнирной таблицы.

Где смотреть матч Шахтер U-19 – Порту U-19 онлайн? Игру покажет официальный сайт Шахтера (для зарегистрированных пользователей). Также прямая трансляция поединка доступна в мобильном приложении FC Shakhtar.

Стартовые составы:

Шахтер U-19: Кравец – Пушкарев, Башмарин, Огарков, Галонский – Янович, Лосенко, Цуканов – Ющенко, Демченко, Глущенко.

Порту U-19: Диогу Фернандеш – Мартим Фернандеш, Бернарду Феррейра, Луиш Гомеш, Диниш Родригеш – Гонсалу Соуза, Андре Оливейра, Джало, Мора Карвалью – Канде, Мейрелеш.