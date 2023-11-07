Шахтер U-19 – Барселона U-19 – 0:3 – видео голов и обзор матча Юношеской лиги УЕФА
Барселона U-19 разбила сверстников из Шахтера в поединке 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".
Юношеская лига УЕФА 2023/24
Группа H, 4 тур
Шахтер U-19 – Барселона U-19 – 0:3
Голы: Кальдеро, 16, Дани Родригес, 58, Наварро, 62
Удаление: Глущенко, 64
Барселона повела в счете на 16-й минуте – Кальдеро в касание замкнул подачу с левого фланга на дальнюю штангу. "Горняки" после этого создали несколько моментов, но голов так и не было до перерыва.
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А во втором тайме "блаугранас" добили Шахтер. Дани Родригес со своей половины поля разогнал контратаку, проскочив защитника и эффектно перебросив голкипера. Наварро через 4 минуты классно перебросил стенку со штрафного, установив окончательный счет. Глущенко еще и получил прямую красную после того, как откровенно зарядил по ногам соперника.