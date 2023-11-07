Юношеская лига УЕФА 2023/24

Группа H, 4 тур

Шахтер U-19 – Барселона U-19 – 0:3

Голы: Кальдеро, 16, Дани Родригес, 58, Наварро, 62

Удаление: Глущенко, 64

Барселона повела в счете на 16-й минуте – Кальдеро в касание замкнул подачу с левого фланга на дальнюю штангу. "Горняки" после этого создали несколько моментов, но голов так и не было до перерыва.

Барселона разбила Шахтер в матче Юношеской ЛЧ – чудо-сейв голкипера и роскошные голы приблизили "горняков" к вылету

А во втором тайме "блаугранас" добили Шахтер. Дани Родригес со своей половины поля разогнал контратаку, проскочив защитника и эффектно перебросив голкипера. Наварро через 4 минуты классно перебросил стенку со штрафного, установив окончательный счет. Глущенко еще и получил прямую красную после того, как откровенно зарядил по ногам соперника.