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Шахтер – Динамо Загреб – 1:1 – видео голов и обзор матча

16:33 72 Читати українською
Шахтер – Динамо Загреб – 1:1 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Динамо Загреб – 1:1 – видео голов и обзор матча

Шахтер U-19 сыграл вничью с Динамо Загреб в матче 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео забитых мячей и интересных мгновений матча Шахтер U-19– Динамо Загреб U-19.

50’ Артем Бондаренко
65’ Даниэл Эгбуджо
 
Нико Янкович 55’
50’ Артем Бондаренко
55’ Нико Янкович
65’ Даниэл Эгбуджо

"Горняки" открыли счет на 50-й минуте – Бондаренко реализовал пенальти. Однако совсем скоро Янкович восстановил равновесие. Вскоре дончане остались в меньшинстве, но сумели отстоять ничейный результат.

Шахтер U-19 удержал ничью с загребским Динамо в Юношеской лиге УЕФА – команда Йовичевича лидирует в группе

После трех туров Шахтер U-19 набрал два очка в Юношеской лиге УЕФА 2019/20. У Динамо Загреб 5 пунктов – хорваты пока лидируют в квартете, не потерпев ни одного поражения. У Манчестер Сити 4 очка и игра в запасе против Аталанты, которая набрала 1 балл.

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Шахтер – Динамо Загреб – видео голов
21:31
1908
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