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Шахтар U-19 – Динамо Загреб U-19 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

16:33 183 Читать на русском
Шахтар U-19 – Динамо Загреб U-19 – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Шахтар U-19 – Динамо Загреб U-19 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Шахтар U-19 зіграв унічию з Динамо Загреб у матчі 3-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей матчу Шахтар U-19 – Динамо Загреб U-19.

50’ Артем Бондаренко
65’ Даніел Егбуджо
 
Ніко Янковіч 55’
50’ Артем Бондаренко
55’ Ніко Янковіч
65’ Даніел Егбуджо

"Гірники" відкрили рахунок на 50-й хвилині – Бондаренко реалізував пенальті. Проте зовсім скоро Янковіч відновив рівновагу. Невдовзі донеччани залишилися в меншості, але зуміли відстояти нічийний результат.

Шахтар U-19 втримав нічию із загребським Динамо в Юнацькій лізі УЄФА – команда Йовічевіча лідирує в групі

Після трьох турів Шахтар U-19 набрав два очки в Юнацькій лізі УЄФА 2019/20. У Динамо Загреб 5 пунктів – хорвати наразі лідирують в квартеті, не зазнавши жодної поразки. У Ман Сіті 4 очки та гра в запасі проти Аталанти, яка набрала 1 бал.

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