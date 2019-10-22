Шахтар U-19 – Динамо Загреб U-19 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

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Шахтар – Динамо Загреб: Коноплянка швидко відкрив рахунок, але "гірників" покарали за провали в першому таймі
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Шахтар – Динамо Загреб: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 19:48 19924
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Манчестер Сіті – Аталанта: Маліновський та інші зірки італійців в ефектному промо до матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 16:59 309
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Шахтар U-19 втримав нічию із загребським Динамо в Юнацькій лізі УЄФА – команда Йовічевіча лідирує в групіЛіга чемпіонів — 14:51 2513
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Англійська зустріч Зінченка та Маліновського, момент істини для Зідана, битва конкурентів Барселони – фішки 3-го туру ЛЧЛіга чемпіонів — 12:00 4302