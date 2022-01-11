Вингер Аякса Давид Нерес, похоже, действительно продолжит карьеру в чемпионате Украины.

"Шахтер убежден, что завершит переход в ближайшие часы. Клубам осталось согласовать последние детали", – сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, условия личного контракта Нереса с "горняками" уже согласованы. Взамен 24-летнему бразильцу Аякс планирует подписать Стевена Бергвейна из лондонского Тоттенхэма.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется Шахтеру в 15 млн евро. В нынешнем сезоне Нерес 22 раза появлялся на поле в матчах Аякса (суммарно отыграл 785 минут). Этого бразильцу хватило, чтобы забить 4 гола и отдать 2 ассиста.

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