Бразильский вингер Кевин в ближайшее время сменит Палмейрас на Шахтер. Трансфер, оцениваемый в 15 млн евро, практически завершен.

Шахтер и Палмейрас, похоже, согласовали переход 21-летнего левого вингера Кевина. Сегодня вечером, 16 января, бразилец прибудет в Турцию, где Шахтер проводит зимние сборы. Об этом сообщает Infos Palestra.

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По данным источника, официально о трансфере игрока в Шахтер объявят во вторник или среду, после чего Кевин приступит к работе с новой командой. Он станет первым новичком "горняков" в зимнее трансферное окно. Ранее Шахтер усилил только тренерский штаб – ассистентом Марино Пушича стал Раймонд ван дер Гау.

Кевин может сыграть на обоих флангах атаки, а также позиции оттянутого форварда. В текущем сезоне вингер провел за основную команду Палмейрас 9 матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро, но Шахтер заплатит гораздо больше – сообщалось о 15 миллионах евро.

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