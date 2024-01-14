Тренерский штаб Марино Пушича в Шахтере пополнили еще два специалиста – Раймонд ван дер Гау и Ярно Де Влисхауэр.

Приглашение ван дер Гау еще несколько дней назад было рассекречено СМИ. 60-летний специалист стал новым тренером вратарей Шахтера. "В этой должности он будет работать вместе с Андреем Пятовым", – сообщает пресс-служба клуба.

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Интересно, что Раймонд ван дер Гау – первый тренер в истории "горняков", выигрывавший Лигу чемпионов. Этот трофей нидерландец завоевал в 1999 году, когда был резервным голкипером Манчестер Юнайтед.

Кроме ван дер Гау, донецкий клуб пригласил еще одного тренера. Бельгиец Ярно Де Влисхауэр будет отвечать за физическую подготовку футболистов Шахтера.

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