Шахтер согласился на продление аренды Кайоде в Газишехире

Нигерийский нападающий "горняков" Оларенваджу Кайоде доиграет сезон в турецкой Суперлиге.

Форвард Шахтера Оларенваджу Кайоде останется в турецком Газишехире до конца сезона, сообщае издание Sport.ua.

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Напомним, 27-летний нападающий 31 мая прекратил тренировки с турецкой командой, мотивируя это тем, что его контракт с клубом был рассчитан до июня 2020 года.

По информации издания, "горняки" одобрили продление аренды Кайоде в Газишехире до 31 июля. При этом, турки не будут ближайшие два месяца платить зарплату игроку.

К слову, в текущем сезоне Кайоде провел за свой клуб 24 матча, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

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