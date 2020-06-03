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Шахтер согласился на продление аренды Кайоде в Газишехире

14:46 37 Читати українською
Шахтер согласился на продление аренды Кайоде в Газишехире
Оларенваджу Кайоде / ФК Шахтер

Нигерийский нападающий "горняков" Оларенваджу Кайоде доиграет сезон в турецкой Суперлиге.

Форвард Шахтера Оларенваджу Кайоде останется в турецком Газишехире до конца сезона, сообщае издание Sport.ua.

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Напомним, 27-летний нападающий 31 мая прекратил тренировки с турецкой командой, мотивируя это тем, что его контракт с клубом был рассчитан до июня 2020 года.

По информации издания, "горняки" одобрили продление аренды Кайоде в Газишехире до 31 июля. При этом, турки не будут ближайшие два месяца платить зарплату игроку.

К слову, в текущем сезоне Кайоде провел за свой клуб 24 матча, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

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Шахтер Шахтер Турция Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде Газишехир Газишехир
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