Шахтар погодився на продовження оренди Кайоде в Газішехірі

Нігерійський нападник "гірників" Оларенваджу Кайоде дограє сезон у турецькій Суперлізі.

Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде залишиться у турецькому Газішехірі до кінця сезону, повідомляє видання Sport.ua.

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Нагадаємо, 27-річний нападник 31 травня припинив тренування з турецькою командою, мотивуючи це тим, що його контракт з клубом був розрахований до червня 2020 року.

За інформацією видання, "гірники" схвалили продовження оренди Кайоде в Газішехірі до 31 липня. При цьому, турки не будуть найближчі два місяці платити зарплату гравцеві.

До слова, у поточному сезоні Кайоде провів за свій клуб 24 матчі, в яких забив 9 голів і віддав 7 результативних передач.

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