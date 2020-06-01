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Кайоде саботирует тренировки Газишехира – форвард ожидает возвращения в Шахтер

19:19 67 Читати українською
Кайоде саботирует тренировки Газишехира – форвард ожидает возвращения в Шахтер
Оларенваджу Кайоде / Фото Газишехир

Форвард Шахтера Оларенваджу Кайоде ожидает возвращения в донецкий клуб.

Оларенваджу Кайоде отказался тренироваться с Газишехиром, мотивируя это тем, что его контракт с турецким клубом был рассчитан до июня 2020-го, сообщает Fanatik.

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27-летний нигериец защищал цвета Газишехира на правах аренды, а его контракт принадлежит донецкому Шахтеру, куда он и планирует вернуться в ближайшее время.

Напомним, турецкая Суперлига также приостановила розыгрыш на несколько месяцев. Руководство турнира намерено вернуться к соревнованиям 12 июня. В нынешнем сезоне Кайоде провел 24 матча, отметившись 9 голами и 7 ассистами.

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Шахтер Шахтер Турция Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде Трансферы Шахтера Газишехир Газишехир
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