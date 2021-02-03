Донецкий Шахтер проводит второй спарринг за день в турецком Белеке. Склады и ссылка на онлайн-трансляцию поединка Шахтер – Слован – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Слован стартует в 16:00 по Киеву. Чемпионы Украины проводят второй спарринг в день. Немного ранее подопечные Каштру спаслись от поражения против Мариуполя (2:2). Очередной соперник "горняков" – действующий чемпион и лидер текущего розыгрыша чемпионата Словакии Слован (18 матчей, 14 побед, 2 ничьи и столько же поражений). Цвета именитого клуба из Братиславы защищают хорошо знакомы украинскому болельщику игроки -– экс-защитник Александрии и Зари Артем Сухоцкий, а также бывший лидер Олимпика Моха. Прямую трансляцию матча Шахтер – Слован можно посмотреть на Shakhtar.TV.

Стартовый состав Шахтера: Трубин, Корниенко, Бондарь, Кривцов, Болбат, Майкон, Алан Патрик, Соломон, Марлос, Тете, Дентиньо

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