Шахтер – Слован: онлайн-трансляция матча с боевым составом Каштру
Донецкий Шахтер проводит второй спарринг за день в турецком Белеке. Склады и ссылка на онлайн-трансляцию поединка Шахтер – Слован – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Шахтер – Слован стартует в 16:00 по Киеву. Чемпионы Украины проводят второй спарринг в день. Немного ранее подопечные Каштру спаслись от поражения против Мариуполя (2:2). Очередной соперник "горняков" – действующий чемпион и лидер текущего розыгрыша чемпионата Словакии Слован (18 матчей, 14 побед, 2 ничьи и столько же поражений). Цвета именитого клуба из Братиславы защищают хорошо знакомы украинскому болельщику игроки -– экс-защитник Александрии и Зари Артем Сухоцкий, а также бывший лидер Олимпика Моха. Прямую трансляцию матча Шахтер – Слован можно посмотреть на Shakhtar.TV.
Стартовый состав Шахтера: Трубин, Корниенко, Бондарь, Кривцов, Болбат, Майкон, Алан Патрик, Соломон, Марлос, Тете, Дентиньо
Шахтер на последних минутах спасся от поражения против Мариуполя – Коноплянка оформил гол+пас
Состав «Шахтера» на второй матч дня со «Слованом»— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 3, 2021
Смотрите прямую трансляцию игры #ШахтерСлован эксклюзивно на Shakhtar TV и в Shakhtar Club https://t.co/okA2CuUfOA pic.twitter.com/6WjBzVxSJy