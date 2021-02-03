Донецький Шахтар проводить третій контрольний матч в турецькому Белеку. Склади і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку Шахтар – Слован – у цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Слован стартує о 16:00 за Києвом. Чемпіони України проводять вже другий спаринг за день. Трохи раніше підопічні Каштру врятувались від поразки проти Маріуполя (2:2). Черговий суперник "гірників" – чинний чемпіон і лідер поточного розіграшу чемпіонату Словаччини Слован (18 матчів, 14 перемог, 2 нічиї і стільки ж поразок). Кольори іменитого клубу з Братислави захищають добре знайомі українському уболівальнику гравці – екс-захисник Олександрії та Зорі Артем Сухоцький, а також колишній лідер Олімпіка Моха. Пряму трансляцію матчу Шахтар – Слован можна переглянути на Shakhtar.TV.

Стартовий склад Шахтаря: Трубін, Корнієнко, Бондар, Кривцов, Болбат, Майкон, Алан Патрік, Соломон, Марлос, Тете, Дентінью

Шахтар на останніх хвилинах врятувався від поразки проти Маріуполя – Коноплянка оформив гол+пас