Товарищеский матч

Шахтер – Мариуполь – 2:2

Голы: Коноплянка, 4, Фернандо, 89 – Бондаренко, 51, Кащук, 67 (п)

Шахтер: Пятов (Шевченко, 69) – Додо, Витао, Матвиенко, Сиприано (Удод, 33, Мампаси, 56) – Степаненко, Антонио – Мудрик (Шостак, 56), Тайсон, Коноплянка – Фернандо

Мариуполь (1 тайм): Гальчук – Меличенко, Чоботенко, Быков, Стасюк – Чех, Мишнев (Кулиев, 18) – Горбунов, Очеретько, Топалов – Сикан

Мариуполь (2 тайм): Кудрик, Кирюханцев, Муравский, Сагуткин, Драмбаев, Петерман, Танковский, Кащук, игрок на просмотре (Доброхотов 64), Кулаков

"Горняки" и на втором сборе вынуждены тасовать расписание спаррингов. Были и смены соперников, и отмена матча из-за коронавируса, и вот сегодня – дополнительная игра, о которой объявили только вчера. Тренерский штаб Луиша Каштру захотел провести два поединка в один день, и тут на помощь пришел Мариуполь. У команды Остапа Маркевича такая же ситуация – сегодня еще запланирована встреча с Ордабасы.

Несмотря на загруженный график, оба тренера выставили вполне боевые составы. Со стартовым свистком Мариуполь неожиданно взял мяч под свой контроль. Тут вспоминаем момент Сикана. Дерзости азовцев хватило на считанные минуты. Уже на 4-й Шахтер открыл счет. Мудрик классно забросил мяч за спины защитникам Мариуполя. Там его подобрал Коноплянка, оторвался от опекуна и пробил под дальнюю штангу – 1:0.

"Горняки" контролировали темп, но назвать преимущество тотальным никак нельзя. Азовцы пытались навязывать борьбу и остро отвечать. Не всегда получалось. Обычно не удавалось довести дело до завершающего удара. На 13-й минуте стало немного жутко. Мишньов и Степаненко в борьбе за верховой мяч стукнулись головами. Тарас, показалось, повалился на газон, потеряв сознание.

Пока лидеру Шахтера оказывали помощь, Луиш Каштру подготовил замену. Степанеко довольно быстро пришел в себя и даже сумел вернуться в игру. Чего не скажешь о Мишневе, который уступил место Кулиеву. Однако без вынужденных перестановок не обошлось. Маркиньос Сиприано несколько раз получал болезненные удары по ноге и, наконец, попросил замену. Вместо него на поле появился 16-летний центрбэк Даниил Удод, а на левый фланг защиты перешел Матвиенко.

Мариуполь заиграл острее ближе к концу тайма. Сначала Сикан в штрафной "горняков" прикрыл мяч от Витао и отпасовал на Горбунова. Сергей не смог как следует подстроиться и пробил значительно выше ворот Пятова. Чуть позже уже Очеретько прорвался к углу вратарской – удар заблокировали. Шахтер ответил молниеносной контратакой. Коноплянка протащил мяч через пол поля, сбросил в направлении Тайсона. Бразилец на паузе убрал соперника и отдавал под удар Фернандо, а тот прицельно пробить не смог.

Последнее слово все же было за Мариуполем. Сикан убежал на свидание с Пятовым. Голкипер вышел на перехват и сумел помешать, хотя в какой-то момент казалось, что Даниил успевает пробросить мяч мимо. На перерыв азовцы ушли, минимально уступая в счете. Вполне закономерный результат, учитывая количество моментов у тех и у других ворот.

Сегодня Луиш Каштру отказался от практики предыдущих спаррингов, где он на второй тайм обычно выпускал новых футболистов. Очевидно, другие игроки будут играть уже против братиславского Слована. Зато Остап Маркевич добавил свои команде свежести. У Мариуполя появился полностью новый состав.

Трудно сказать, что именно это сказалось на игровом рисунке, но Мариуполь начал действовать гораздо увереннее. Если в первом тайме стартовая активность завершилась пропущенным мячом, то на этот раз все было наоборот. Топалов освободился из-под опеки и прострелил в зону 11-метровой отметки. Там оказался Бондаренко, которому никто не мешал вогнать мяч в сетку – 1:1.

Сразу перехватить инициативу Шахтер не смог, однако со временем начал все крепче зажимать Мариуполь на его половине. Классную атаку организовали Тайсон и Антонио. После "стеночки" бразильцев защитники успели заблокировать прострел. А Фернандо уже был готов замкнуть. Ответ азовцев был разительным. Мампаси сбил в своей штрафной Кулакова – пенальти. К отметке подошел Алексей Кащук и уверенно развел Пятова и мяч по разным углам.

Шахтер явно не был готов к такому сценарию. После второго пропущенного "горняки" вовсе закрыли соперника вблизи его штрафной. Защита Мариуполя была очень плотной и действовала самоотверженно. Моменты у ворот Кудрика появлялись регулярно, но то он спасал, то защитники успевали накрывать. Неожиданно активным был Шостак – его удару совсем немного не хватило точности. Спас Луиша Каштру от поражения Фернандо. Коноплянка зряче подал в штрафную, а бразилец прицельно пробил ударом голова. Уже через минуту эта же парочка едва не организовала победный гол – Мариуполь сумел отбиться.

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