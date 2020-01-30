Шахтер – Словацко: онлайн-трансляция контрольного матча – "горняки" закрывают первый сбор основой

Шахтер встречается с чешским Словацко в последнем поединке на первых сборах. Ссылку на онлайн-трансляцию матча ищите на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Словацко смотреть онлайн можно на канале "Футбол 2" и на сайте "горняков" по выделенной ссылке – для этого нужно просто зарегистрироваться. Игра стартовала в 09:00 по киевскому времени. Это последний матч для подопечных Каштру на первом тренировочном сборе. Они минимально одолели польский Лех, расписали ничью с Войводиной и уступили Пролетеру.

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Предыдущий матч Шахтера с чешским клубом датирован 3 февраля 2018, когда "горняки" в рамках Dubai Cup победили Славию со счетом 3:2 (гол Исмаили и дубль Феррейра). Также на собрании донецкая команда встречалась со Спартой, Викторией и Яблонцем.

Стартовый состав Шахтера