Шахтар – Словацко: онлайн-трансляція контрольного матчу – "гірники" закривають перший збір основою

Шахтар зустрічається з чеським Словацко в останньому поєдинку на перших зборах. Посилання на онлайн-трансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Словацко дивитись онлайн можна на каналі "Футбол 2" та на сайті "гірників" за виділеним посиланням – для цього потрібно просто зареєструватися. Гра стартувала о 09:00 за київським часом. Це останній матч для підопічних Каштру на першому тренувальному зборі. Вони мінімально здолали польський Лех, розписали нічию з Войводиною та поступилися Пролетеру.

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Попередній матч Шахтаря з чеським клубом датований 3 лютого 2018 року, коли "гірники" у межах Dubai Cup перемогли Славію з рахунком 3:2 (гол Ісмаїлі й дубль Факундо Феррейри). Також на зборах донецька команда зустрічалася зі Спартою, Вікторією та Яблонцем.

Стартовий склад Шахтаря