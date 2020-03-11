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Шахтер проявлял интерес к вингеру Гремио – бразильский клуб хотел получить солидную сумму

15:15 165 Читати українською
Шахтер проявлял интерес к вингеру Гремио – бразильский клуб хотел получить солидную сумму
Алдемир Феррейра / Globo Esporte

Во время зимнего трансферного окна донецкий Шахтер делал запрос по вингеру бразильского Гремио Алдемиру Феррейре.

Агент 22-летнего бразильца Пабло Буэно с 20 по 25 февраля 2020 вел переписку со спортивным директором бразильского клуба Клаусом Камаро, информирует JB.

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Гремио хотел получить 5 млн евро за часть прав на игрока, но дело не дошло до официального предложения.

Отметим, что Transfermarkt оценивает Феррейру в 1 млн евро. Игрок пока провел всего 8 матчей за Гремио, в которых забил 1 гол.

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