"Украинский футбольный клуб Шахтер подал жалобу по статье 7 Регламента (ЕС) № 1/2003 в Комиссию Европейского Союза против ФИФА относительно действующего приостановления трудовых договоров с легионерами и иностранными тренерами.

Шахтер пытался подписать замену Мудрику – бразильский клуб захотел втрое больше денег

Эта жалоба связана с намерением клуба оспорить решение Совета ФИФА о продлении действия временных поправок к Правилам ФИФА в отношении статуса и трансфера игроков посредством Циркуляров 1800 и 1804. Были приняты меры для подачи этой жалобы в Европейскую комиссию, учитывая важность и зависимость ФК Шахтер от осуществления операций на трансферном рынке с игроками в пределах Европейского Союза, а также очевидное влияние решения ФИФА на рыночную деятельность клуба в ЕС. Таким образом, вполне законно и справедливо подать эту жалобу в Комиссию ЕС, поскольку действия ФИФА нарушают законодательство ЕС о конкуренции.

Спор ФК Шахтер с ФИФА сосредоточен на действиях глобального футбольного руководящего органа в 2022 году, которые привели к автоматическому приостановлению договоров с легионерами и иностранными тренерами клуба после незаконного и агрессивного вторжения вооруженных сил России в Украину. Тогда многие легионеры ушли из клуба в статусе свободных агентов. Чрезмерные меры, примененные ФИФА, привели к большой потере прибыли от трансферов игроков и истощению основных доходов клуба на сумму примерно 40 миллионов евро.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил претензии ФК Шахтер, поэтому клуб оспаривает все решения по этому поводу. Мы продолжим оспаривать первоначальное решение, принятое Бюро Совета ФИФА 20 июня 2022 года, относительно автоматического приостановления международных договоров. ФИФА установила, что это решение действует до июня 2023 года, и клуб считает его незаконным. Также есть высокий риск его дальнейшего продления до июня 2024 года. Все стороны до сих пор ожидают оснований первоначального решения Спортивного арбитражного суда, которое было вынесено в пользу ФИФА в январе 2023 года.

Как клуб мы столкнулись с предвзятостью и несправедливостью, присущими международной футбольной правовой системе – процессу, которому не хватает честности и прозрачности, и он, очевидно, не соответствует цели. ФИФА создала систему, с помощью которой она может влиять на результаты решений Спортивного арбитражного суда, поэтому мы призываем международный футбол объединиться и реформировать юридические процедуры и стандарты управления нашего спорта", – говорится в заявлении Палкина на официальном сайте Шахтера.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения "горняки" потеряли всех легионеров, кроме Лассины Траоре. Деньги получили только за Давида Нереса, который был продан в Бенфику.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов