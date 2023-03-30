Шахтер за 2 миллиона евро пытался подписать Эгиналдо, представителя Васко да Гамы, утверждает Globo.

Челси вернул назад зимнего новичка, за которого заплатили немалую сумму

Предложенная сумма не удовлетворила бразильцев. Те хотят не менее 6 миллионов в евровалюте. Также 18-летнего таланта стремился подписать неназванный португальский клуб, но об аренде договориться не удалось.

Заметим, у Эгиналдо есть контракт с Васко да Гаммой до лета 2027 года. За первую команду левый вингер, который может сыграть в центре нападения и на противоположном фланге, провел 25 матчей, в которых отличился 3 голами.

Динамо потеряло, а Шахтер – нашел