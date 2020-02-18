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Шахтер принял неожиданного гостя на тренировке

00:05 47 Читати українською
Шахтер принял неожиданного гостя на тренировке
Александр Кучер / Сайт Шахтера

Очередная тренировка Шахтера была прервана приятным сюрпризом.

Занятия "горняков" посетил бывший игрок клуба Александр Кучер.

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Опытный защитник остается без команды после разрыва контракта с Карпатами, поэтому имеет достаточно свободного времени. Кучер отдал Шахтеру 11 лет своей карьеры, в течение которых отметился 12 голами в 289 матчах. Центрбек вместе с "горняками" добыл семь чемпионств УПЛ, пять Кубков Украины и победу в Лиге Европы 2008/09.

Напомним, уже 20 февраля Шахтер сыграет свой первый официальный матч в 2020 году. Команда Луиша Каштру начнет свой путь в плей-офф Лиги Европы домашним поединком против Бенфики.

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