Шахтер – Бенфика: Срна дал свой прогноз на матч Лиги Европы

Легенда Шахтера Дарио Срна, который работает помощником в тренерском штабе Луиша Каштру, поделился ожиданиями от первого матча "горняков" в плей-офф Лиги Европы.

"Очень серьезный поединок для нас. Бенфика – одна из лучших команд в Европе, в составе которой играет много молодых футболистов.

Бенфика проиграла Браге накануне встречи с Шахтером в Лиге Европы

Они постоянно достигают высоких результатов. У нас тренерский штаб из Португалии, поэтому для них это будет очень важный матч. Надеемся, что покажем хорошую игру и добьемся положительного результата", – подытожил Срна в комментарии Football.ua.

Напомним, уже 20 февраля, в рамках 1/16 финала Лиги Европы Шахтер в Харькове будет принимать Бенфику. Начало матча в 19:55. Через неделю, 27 февраля, в Лиссабоне состоится ответный матч.

"Новий Зідан" погрожує Шахтарю у Лізі Європи – "воскресіння", на яке чекали 5 років, з приниженням партнера Ракицького