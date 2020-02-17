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Шахтер – Бенфика: Срна дал свой прогноз на матч Лиги Европы

19:38 174 Читати українською
Шахтер – Бенфика: Срна дал свой прогноз на матч Лиги Европы
Дарио Срна / Сайт Шахтера

Легенда Шахтера Дарио Срна, который работает помощником в тренерском штабе Луиша Каштру, поделился ожиданиями от первого матча "горняков" в плей-офф Лиги Европы.

 

"Очень серьезный поединок для нас. Бенфика – одна из лучших команд в Европе, в составе которой играет много молодых футболистов.

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Они постоянно достигают высоких результатов. У нас тренерский штаб из Португалии, поэтому для них это будет очень важный матч. Надеемся, что покажем хорошую игру и добьемся положительного результата", – подытожил Срна в комментарии Football.ua.

Напомним, уже 20 февраля, в рамках 1/16 финала Лиги Европы Шахтер в Харькове будет принимать Бенфику. Начало матча в 19:55. Через неделю, 27 февраля, в Лиссабоне состоится ответный матч.

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Лига Европы Шахтер - Бенфика Дарио Срна Дарио Срна Шахтер Шахтер
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