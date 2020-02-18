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Шахтар прийняв несподіваного гостя на тренуванні

00:05 772 Читать на русском
Шахтар прийняв несподіваного гостя на тренуванні
Олександр Кучер / Сайт Шахтаря

Чергове тренування Шахтаря було перерване приємним сюрпризом.

Заняття "гірників" відвідав колишній гравець клубу Олександр Кучер.

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Досвідчений захисник залишається без команди після розриву контракту з Карпатами, тому має достатньо вільного часу. Кучер віддав Шахтарю 11 років своєї кар'єри, упродовж яких відзначився 12 голами в 289 матчах. Центрбек разом з "гірниками" здобував сім чемпіонств УПЛ, п'ять Кубків України та перемогу в Лізі Європи 2008/09.

Нагадаємо, вже 20 лютого Шахтар зіграє свій перший офіційний матч у 2020 році. Команда Луїша Каштру розпочне свій шлях у плей-офф Ліги Європи домашнім поєдинком проти Бенфіки.

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