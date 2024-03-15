Шахтер, возглавляющий турнирную таблицу УПЛ, стал на шаг ближе к получению прямой путевки в групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2024/25.

"Горняки" досрочно по итогам сезона 2023/24 стали самым рейтинговым клубом из страны, которая не получает прямой путевки в групповой турнир ЛЧ. В общем клубном рейтинге УЕФА Шахтер делит 25-26 места с шотландским Рейнджерс.

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Теоретические шансы обойти чемпиона Украины в указанном рейтинге имели пражская Славия и Динамо Загреб, но оба клуба накануне вылетели из еврокубков и больше не наберут очков. Чехи в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы проиграли Милану (1:3), а хорваты на той же стадии Лиги конференций были разбиты ПАОКом (1:5).

Это означает, что уже выполнено одно из трех условий для автоматического выхода Шахтера в групповой турнир ЛЧ следующего сезона. Осталось выполнить еще два.

Первое – победителем Лиги чемпионов 2023/24 должна стать команда, которая финиширует в топ-4 своего национального чемпионата (по состоянию на данный момент выполняется – все четвертьфиналисты находятся в топ-4). Второе – сам Шахтер должен стать чемпионом Украины 2023/24. Ни одна другая украинская команда не имеет шансов на прямую путевку в ЛЧ, даже если выиграет УПЛ, ведь уступает "горнякам" в клубном рейтинге.

Напомним, уже в следующем сезоне формат Лиги чемпионов претерпит существенные изменения. В частности, уже не будет традиционных групповых этапов, а количество команд в основном раунде возрастет с 32-х до 36-ти.

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