"Каштру? В его адрес в последнее время звучит очень много критики. Видно, что Шахтер при нем потерял уверенность – потерянна особая жилка, когда у "горняков" был особый победный менталитет.

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Каштру слишком спокойный тренер. А команде нужно, как мне кажется, больше эмоций, больше контакта и чувств со стороны тренера", – поделился Бабич в интервью Footboom.

Отметим, что "горняки" занимают второе место в чемпионате Украины, отставая от Динамо на 3 пункта и расположились на третьем месте в группе Лиги чемпионов с 4 очками в активе.

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