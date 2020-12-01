"Каштру? На його адресу останнім часом звучить дуже багато критики. Видно, що Шахтар при ньому втратив впевненість – втрачена особлива жилка, коли у "гірників" був особливий переможний менталітет.

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Каштру занадто спокійний тренер. А команді потрібно, як мені здається, більше емоцій, більше контакту і почуттів з боку тренера", – поділився Бабич в інтерв'ю Footboom.

Зазначимо, що "гірники" посідають друге місце у чемпіонаті України, відстаючи від Динамо на 3 пункти та розташувались на третьому місці у групі Ліги чемпіонів із 4 очками в активі.

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