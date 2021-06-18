Донецкий клуб перед стартом кампании 2021/22 обновляет не только команду и тренерский штаб, но и экипировку.

Подготовку к новому сезону "горняки" начали в тренировочной форме от Puma – нового технического спонсора, информирует официальный сайт клуба. Сейчас представлены три варианта экипировки – белого, черного и бирюзового цветов.

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Также немецкий гигант разработал для Шахтера новую игровую форму. Ее презентация запланирована на 15 июля. В этот же день экипировка поступит в продажу. Одежда отличается тем, что обеспечивает поглощение влаги и является экологической, ведь создана из переработанного полиэстера.

"Увидел форму на футболистах на первой тренировке сезона. Форма и ее качество впечатляют. Уверен, с Puma нас ждут большие победы и крутые проекты", – комментирует начало сотрудничества директор по футболу Дарио Срна.

Напомним, Шахтер и Puma подписали контракт в 2020 году. До этого техническим спонсором дончан был Nike.

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