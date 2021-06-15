Барселона разработала форму на следующий сезон
15 июня 23:03 - Читати українською
Каталонский гранд опубликовал видео с новыми футболками.
Барселона вместе с дизайнерами Nike разработали новую экипировку на следующий сезон.
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Форма выполнена в традиционных сине-гранатовых цветах, а главной особенностью новых футболок является герб клуба, который покрывает почти всю площадь экипировки.
Напомним, по итогам прошлого сезона Барса победила в Кубке Испании, а в турнирной таблице Ла Лиги подопечные Кумана заняли третье место.
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