Барселона вместе с дизайнерами Nike разработали новую экипировку на следующий сезон.

Павелко заявил о завершении переговоров с УЕФА насчет формы сборной Украины – появится еще один патриотический элемент

Форма выполнена в традиционных сине-гранатовых цветах, а главной особенностью новых футболок является герб клуба, который покрывает почти всю площадь экипировки.

Напомним, по итогам прошлого сезона Барса победила в Кубке Испании, а в турнирной таблице Ла Лиги подопечные Кумана заняли третье место.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує