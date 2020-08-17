"Шахтер представляет не только Донецк, но и всю Украину": Каштру считает матч с Интером самым важным в своей карьере

"Считаю ли я этот матч самым важным матч в моей тренерской карьере? Во время работы в Порту у меня уже был четвертьфинал Лиги Европы против Севильи в 2004-м, но игра против Интера – действительно самая важная. Это очень сильный коллектив. Все команды Антонио Конте отличаются сбалансированностью – Интер силен как в нападении, так и в защите. Они демонстрируют классную игру после выхода из карантина.

Интер – Шахтер: анонс матча 1/2 финала Лиги Европы

Интер считают фаворитом? Игра проходит на поле, а не в букмекерских конторах или на бумаге. Футбол – это бизнес. Мы думаем только о себе и своих соперниках. Если Интер называют фаворитом – пусть так будет. Шахтер не чувствует себя неполноценным в этой четверке полуфиналистов. Мы провели 11 матчей в текущем еврокубковом сезоне, а проиграли только 2 – Манчестер Сити и Аталанте. Кроме того, за пределами Украины мы не уступали. Шахтеру следует провести идеальный матч, чтобы остановить Лукаку. Это должна сделать вся команда, а не один конкретный игрок.

Почему клуб постоянно покупает бразильцев? Эта политика дала результат, поэтому мы продолжаем идти по этому пути. Сочетание творчества бразильцев и строгости украинцев – интересная смесь, которая дает свои плоды. Самая большая проблема Шахтера – то, что команда не может играть дома, в Донецке. Мы представляем этот город, но играем и за честь всей Украины. Наша цель – сделать счастливыми людей, которые смотрят матчи Шахтера", – цитирует Каштру Marca.

Матч Интер – Шахтер пройдет сегодня, 17 августа, в Дюссельдорфе. Начало– в 22:00 по Киеву. Победитель поединка в финале Лиги Европы сыграет против Севильи. Эта игра пройдет в Кельне 21 августа.

Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи