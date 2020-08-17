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"Шахтар представляє не лише Донецьк, а й усю Україну": Каштру вважає матч з Інтером найважливішим у своїй кар'єрі

11:48 - Читать на русском
"Шахтар представляє не лише Донецьк, а й усю Україну": Каштру вважає матч з Інтером найважливішим у своїй кар'єрі
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Наставник "гірників" поспілкувався з журналістами провідного іспанського видання Marca перед півфіналом Ліги Європи проти Інтера.

 

"Чи це найважливіший матч у моїй тренерській кар'єрі? Під час роботи в Порту в мене вже був чвертьфінал Ліги Європи проти Севільї у 2004-му, але гра проти Інтера – дійсно найважливіша. Це дуже сильний колектив. Всі команди Антоніо Конте відзначаються збалансованістю – Інтер сильний як у нападі, так і в захисті. Вони демонструють класну гру після виходу з карантину.

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Інтер вважають фаворитом? Гра проходить на полі, а не в букмекерських конторах чи на папері. Футбол – це бізнес. Ми думаємо лише про себе і своїх суперників. Якщо Інтер називають фаворитом – нехай так буде. Шахтар не почувається неповноцінним у цій четвірці півфіналістів. Ми провели 11 матчів у поточному єврокубковому сезоні, а програли лише 2 – Манчестер Сіті й Аталанті. Крім того, за межами України ми не поступалися. Шахтарю слід провести ідеальний матч, щоб зупинити Ромелу Лукаку. Це повинна зробити вся команда, а не один конкретний гравець.

Чому клуб постійно купує бразильців? Ця політика дала результат, тому ми продовжуємо йти цим шляхом. Поєднання творчості бразильців та суворості українців – цікава суміш, яка дає свої плоди. Найбільша проблема Шахтаря – те, що команда не може грати вдома, в Донецьку. Ми представляємо це місто, але граємо і за честь всієї України. Наша мета – зробити щасливими людей, які дивляться матчі Шахтаря", – цитує Каштру Marca.

Матч Інтер – Шахтар пройде сьогодні, 17 серпня, в Дюссельдорфі. Початок – о 22:00 за Києвом. Переможець поєдинку у фіналі Ліги Європи зіграє проти Севільї. Ця гра пройде в Кельні 21 серпня.

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