Интер – Шахтер: анонс матча 1/2 финала Лиги Европы

Интер – Шахтер

Лига Европы, 1/2 финала

17 августа, 22:00. Дюссельдорф, Эсприт Арена

Главный арбитр: Шимон Марчиняк

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Жунир Мораес заявил, что нынешний Шахтер пытается брать пример с команды, которая выиграла Кубок УЕФА в 2009 году. Амбициозно? Да! Но надо признать, что у коллектива Луиша Каштру сетка намного сложнее, у Мирчи Луческу и Ко не было таких серьезных оппонентов, как нынешний Интер. Вероятно, из всех полуфиналистов дончанам выпал самый неудобный соперник, но одноматчевый формат дуэли увеличивает шансы на выход в следующий раунд.

Интер – Шахтер: прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы

История противостояний сегодняшних команд довольно бедная – они провели между собой лишь два поединка почти 15 лет назад, когда боролись за выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Тогда на РСК Олимпийский в Донецке победил Интер (2:0) – отмечались Мартинс и Адриано, которого еще считали очень перспективным и грозным форвардом. Ответный матч в Милане проходил без зрителей, и Шахтеру удалось свести игру к ничьей – на выстрел Альваро Рекобы ответил Элано. Интересно, что в тех матчах играли Дарио Срна и Хавьер Занетти, которые сейчас работают в менеджменте клубов.

Интер – очевидный фаворит

Миланский клуб достиг значительного прогресса под руководством Антонио Конте. Специалист успешно развил начатое своим предшественником – Лучано Спаллетти. Последний вернул "нерадзурри" в Лигу чемпионов впервые с сезона-2011/12, а "граф" уже завоевал "серебро" чемпионата Италии на внутренней арене, что стало лучшим результатом со времен требла Жозе Моуринью. Правда, в Лиге чемпионов "змеи" не смогли пробиться хотя бы в плей-офф.

Отметим, что Интеру не очень повезло с жеребьевкой – Барселона и дортмундская Боруссия далеко непростые соперники, но уже в первом туре группового этапа миланцы лишь в компенсированное время спаслись от поражения против чешской Славии. Поединки с каталонским грандом завершились двумя досадными поражениями, хотя "нерадзури" объективно заслуживали большего. В конце концов, Конте, который так ненавидит вторые места, пришлось вместо плей-офф Лиги чемпионов удовлетвориться участием во втором по рангу еврокубке.

Вполне вероятно, если бы сезон был полноценным, а матчи еврокубков проходили параллельно с играми национальных чемпионатов, то Интера на таких поздних стадиях ЛЕ мы бы не увидели. Дело в том, что команда вела напряженную борьбу в Серии А, а глубина состава пока не позволяет проводить ротацию без заметной потери в качестве. Однако сейчас Антонио Конте не должен думать над правильным распределением сил – к трофею осталось всего два шага, которые Интер настроен преодолеть.

Именно миланскую команду считают безапелляционным фаворитом предстоящей встречи. В этом есть смысл, если сравнить хотя бы стоимость составов. Почти 590 млн евро против 130 млн, разумеется, не в пользу "горняков". Интер в Лиге Европы играет очень мощно, прежде всего, в защите – один пропущенный мяч в шести встречах, а в атаке есть Лукаку, который забивает в каждом матче турнира. И вообще, Интер – более статусная и мастеровитая команда, которая, к тому же, жаждед побеждать.

Шахтер имеет чем удивить статусных итальянцев

Дончане тоже перед началом сезона пережили смену на тренерском мостике. Паулу Фонсека перебрался соперничать с Антонио Конте в Серии А во главе Ромы, а в Украину приехал другой португалец – Луиш Каштру. Новый тренер в дебютном сезоне отдал Динамо аж два трофея – Кубок и Суперкубок Украины, зато выиграл УПЛ с рекордным отрывом от второго места (23 очка).

Однако главным достижением следует считать прогресс в еврокубках. Шахтер попал в непростую группу ЛЧ с Манчестер Сити, Аталантой и загребским Динамо еще Ненада Бьелицы. Да, в плей-офф главного еврокубка выйти не удалось, а место в Лиге Европе далось не очень просто, но стоит заметить, что осенью Шахтер все еще проходил этап косметической перестройки. Каштру не менял ничего кардинально, а просто несколько упростил игру и ускорил переходы с обороны в атаку и наоборот. От этого команда только выиграла. Фонсека лишь однажды выводил Шахтер в 1/8 ЛЧ, а вот в ЛЕ дважды вылетал уже в первом раунде плей-офф, а Каштру сразу сделал с командой шаг вперед.

Конечно, турнирная сетка была благосклонна к "горнякам", но дончане так уверенно проходили своих соперников, что их даже начали записывать в фавориты на победу. В Лиге Европы громко звучит "бразильская самба", поэтому не удивительно, что легионеры Шахтера в последнее время все чаще становятся фигурантами трансферных слухов. Игроки хорошо себя прорекламировали, поэтому никто не удивится, если действующие чемпионы Украины вскоре совершат очередную громкую продажу в топ-чемпионат.

Интер – Шахтер: где смотреть матч 1/2 финала Лиги Европы 2019/20

Но бразильцев мы вспомнили не просто так. Именно их вариативность и мобильность должны стать главным оружием против Интера. Команда Антонио Конте очень надежна при игре в защите, но при этом статична. Придется изрядно расшатывать оппонентов, чтобы создать себе свободные зоны. Однако важно избегать контратак, иначе Лаутаро и Лукаку могут буквально уничтожить оборону Шахтера. Миланцы не сильно будут препятствовать "горнякам" контролировать мяч, а подопечные Каштру это умеют и любят. Фактически, на первый план для дончан выйдет концентрация и терпение, ведь шансов против такого соперника будет немного.

Кадровая ситуация

Шахтер уже привычно не сможет рассчитывать на Исмаили. Но отсутствие основного левого защитника это даже не новость, ведь "горняки" уже убрали травмированного футболиста из заявки на ЛЕ. Хорошей новостью можно считать возвращение Давида Хочолавы. Грузин отбывал дисквалификацию в игре против Базеля и теперь претендует на место в центре защиты, которая, между прочим, является самым слабым звеном дончан. Однако, не факт, что Каштру доверит Хочолаве место в старте. Можно ожидать, что продолжит играть Валерий Бондарь.

У Антонио Конте проблем немного больше. Травма Матиса Весино не станет большой потерей для Интера, а вот повреждение Алексиса Санчеса – вполне. Первая половина сезона чилийца в Серии А вышла тусклой, но после карантина нападающий стал настоящим лидером – 3 гола и 7 ассистов убедили выкупить его контракт у Манчестер Юнайтед. В игре против Байера Алексис повредил подколенное сухожилие и почти не имеет шансов восстановиться даже к финалу ЛЕ. В данный момент для Интера это серьезная потеря, но и она не способна нарушить статус абсолютного фаворита миланцев в противостоянии с Шахтером.

Ориентировочные составы на матч Интер – Шахтер:

Интер: Ханданович – Годин, де Врей, Бастони – Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг – Мартинес, Лукаку

Шахтер: Пятов – Додо, Бондарь, Кривцов, Матвиенко – Антонио, Степаненко – Марлос, Патрик, Тайсон, Мораес

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Букмекеры единогласно называют Интер безусловным фаворитом матча. Миланцы серьезно настроены завоевать трофей. Об этом открыто говорит Антонио Конте, а также поддерживает своего наставника Диего Годин, который дважды выигрывал этот турнир в составе Атлетико. "Нерадзурри" выглядят уверенными в собственных силах, а главный тренер команды не даст перерасти этому в самоуверенность. Мощность Лукаку может стать ключевым фактором, смотря на проблемы Шахтера в центре защиты. Сейчас в Европе не так много футболистов, способных индивидуально сдержать фактурного бельгийца, а у дончан таких – ни одного. Будет очень трудно помешать Ромелу забить в 10-м матче Лиги Европы подряд.

Полуфинал – это уже стадия соревнований, когда нельзя не думать о финале. Вот и игроки Шахтера начали говорить о желании повторить успех команды 2009-го, но сначала – Интер. Пройти вице-чемпионов Италии будет чрезвычайно трудно. Луишу Каштру предстоит искусно замаскировать все слабые стороны своей команды, а его футболисты должны выжимать максимум даже с полумоментов. Если говорить метафорически, то нас ждет классическая встреча "Давида и Голиафа". Шахтеру предстоит продемонстрировать всю свою ловкость и применить хитрость, чтобы одолеть более статусного оппонента. В конце концов, никто не будет критиковать Шахтер в случае вылета из ЛЕ, но и никто не мешает немножко помечтать.

Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи