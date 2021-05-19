Донецкий клуб все чаще появляется в итальянских СМИ. На этот раз шум вызвал звезда Сассуоло и сборной Италии Мануэль Локателли.

Мануэль Локателли стал одной из трансферных целей Шахтера / LaPresse

Как известно, 23-летнего хавбека "нероверди" связывают с Шахтером через вероятный приход Роберто Де Дзерби на пост главного тренера. Именно итальянский специалист хочет видеть Локателли в Украине.

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По информации Calciomercato, "горняки" уже сделали первые шаги в трансфере Мануэля. В частности, Шахтер предложил ему 5-летний контракт с зарплатой в 3 млн евро за сезон "чистыми".

Ранее сообщалось, что "оранжево-черные" готовы выложить за футболиста рекордные для УПЛ 35 млн в евровалюте. Соперником в борьбе за Локателли будет туринский Ювентус, который давно присматривается к игроку.

Добавим, что именно под руководством Роберто Де Дзерби опорный хавбек стал одним из лидеров Сассуоло, за который успел провести в нынешнем сезоне 33 встречи (4 гола и 3 ассиста). С сентября 2020-му Мануэль Локателли выступает и за сборную Италии.

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