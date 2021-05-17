Дончане пока не комментируют информацию по поводу наставника Сассуоло, который уже официально объявил, что покинет команду по окончании сезона. Однако ряд независимых источников утверждает, что именно Роберто Де Дзерби возглавит дончан.

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Параллельно с этим появляется много слухов о трансферах, которые спровоцирует это назначение. Шахтеру уже приписывали интерес к защитнику Сассуоло Марлону и Стефано Сенси – экс-игроку "нероверди", который сейчас выступает за Интер. Теперь появилось более звездное имя.

По информации La Repubblica, Шахтер настроен купить главного "архитектора" Сассуоло и звезду сборной Италии Мануэля Локателли. Издание утверждает, что "горняки" уже предложили за воспитанника Милана рекордные, как для УПЛ, 35 млн евро.

Отмечается, что главным конкурентом Шахтера в борьбе за Локателли является Ювентус, который давно присматривается к игроку. Однако туринцы рискуют не попасть в ЛЧ, поэтому не будут иметь денег, чтобы осуществить этот переход. Кроме того, за дончан может сыграть фактор тренера. Ведь именно под руководством Де Дзерби Локателли превратился в настоящего лидера Сассуоло и звезду сборной Италии.

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