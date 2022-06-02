Шахтер попытается вернуть одного из своих легионеров, чтобы подзаработать
13:53 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Майкон, выступающий на правах аренды в Коринтиансе, может досрочно вернуться в донецкий клуб.
Шахтер намерен вернуть Майкона из Коринтианса раньше завершения его арендного соглашения с бразильским клубом, сообщает Globo.
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Главная причина – финансовая выгода, ведь "горняки" готовы пойти на такой шаг, если получат конкретное предложение насчет трансфера игрока. В свое время Майконом интересовались Аталанта, Рома и Лацио.
Добавим, что хавбек отыграл уже в 15 поединках по возвращении в Коринтианс, в которых отличился 2 забитыми мячами.
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