Полузащитник Шахтера Майкон, выступающий на правах аренды в Коринтиансе, может досрочно вернуться в донецкий клуб.

Шахтер намерен вернуть Майкона из Коринтианса раньше завершения его арендного соглашения с бразильским клубом, сообщает Globo.

Бразильцы Шахтера скидывали деньги на помощь Украине – Корниенко выделил три фамилии

Главная причина – финансовая выгода, ведь "горняки" готовы пойти на такой шаг, если получат конкретное предложение насчет трансфера игрока. В свое время Майконом интересовались Аталанта, Рома и Лацио.

Добавим, что хавбек отыграл уже в 15 поединках по возвращении в Коринтианс, в которых отличился 2 забитыми мячами.

Що буде з легіонерами Динамо і чи пробачить Луческу опального Жерсона? Мінімум чотирьох потрібно позбутися