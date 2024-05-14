Комитет арбитров УАФ назвал имена рефери, которые будут работать на решающем поединке кубкового турнира между полтавской и донецкой командами.

Главным судьей финала станет Виталий Романов (Днепр), сообщает официальный сайт УАФ.

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Его ассистентами будут Семен Шлончак (Черкассы) и Владимир Высоцкий (Запорожье). Четвертым арбитром будет работать Марина Стрелецкая (Сумы). За VAR в этом матче будет отвечать Алексей Деревинский (Хмельницкий), его ассистентом будет Руслан Ермоленко (Чернигов).

Напомним, финал Кубка Украины состоится 15 мая в Ровно на стадионе Авангард. Начало встречи в 19:00.

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