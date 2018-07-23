Шахтер получил кубок чемпионов Украины 2017/18 – лучшие мгновения

Футболисты, тренеры и персонал "горняков" получили золотые медали и кубок чемпионов Украины за победу в УПЛ сезона 2017/18. "Футбол 24" предлагает вашему вниманию лучшие мгновения церемонии.

Шахтер в Доме футбола получил кубок и медали за победу в чемпионате Украины 2017/18. "Горняки" по итогам сезона оформили золотой дубль, завоевав также Кубок Украины. Награждали и вручали кубок чемпионов Украины "горнякам" президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и вице-президент Украинской Премьер-лиги Маркиян Ключковский.

Шахтер получил медали и кубок чемпионов Украины сезона 2017-2018 годов

Шахтер выиграл чемпионат Украины, набрав 75 ​​очков, что на два больше, чем у киевского Динамо, которое финишировало вторым.

Напомним, первый трофей сезона 2018/19 выиграло Динамо, которое победило Шахтер в матче за Суперкубок Украины-2018.