Шахтар отримав кубок чемпіонів України 2017/18 – найкращі миттєвості

Футболісти, тренери та персонал "гірників" отримали золоті медалі та кубок чемпіонів України за перемогу в УПЛ сезону 2017/18. "Футбол 24" пропонує вашій увазі найкращі миттєвості церемонії.

Шахтар у Будинку футболу отримав кубок та медалі за перемогу в чемпіонаті України 2017/18. "Гірники" за підсумками сезону оформили золотий дубль, здобувши також Кубок України. Нагороджували та вручали кубок чемпіонів України "гірникам" президент Федерації футболу України Андрій Павелко та віце-президент Української Прем'єр-ліги Маркіян Ключковський.

Шахтар отримав медалі та кубок чемпіонів України сезону 2017-2018 років

Шахтар виграв чемпіонат України, набравши 75 очок, що на два більше, ніж у київського Динамо, яке фінішувало другим.

Нагадаємо, перший трофей сезону 2018/19 здобуло Динамо, яке перемогло Шахтар в матчі за Суперкубок України-2018.