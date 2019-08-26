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Шахтер положил глаз на таланта, который недавно забил в ворота "горняков"

11:25 221 Читати українською
Шахтер положил глаз на таланта, который недавно забил в ворота "горняков"
Владислав Вакула / Мариуполь

Шахтер заинтересовался 20-летним вингером Мариуполя Владиславом Вакулой.

8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
83’ Маркос Антонио
 
Владислав Вакула 78’
8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
78’ Владислав Вакула
83’ Маркос Антонио

Шахтер близок к подписанию 20-летнего вингера Мариуполя Владислава Вакулы. "Горняки" в ближайшие дни могут заключить долгосрочный контракт с юным футболистом, сообщает "Команда №1".

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Отмечается, что в случае перехода Вакулы в донецкую команду, вингер продолжит выступать за мариупольскую команду на правах аренды ближайшие полгода.

Заметим, что последним аргументом в вопросе возможного трансфера Вакулы стал забитый гол вингера в матче против Шахтера в 5 туре УПЛ.

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