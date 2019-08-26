Шахтер положил глаз на таланта, который недавно забил в ворота "горняков"

Шахтер заинтересовался 20-летним вингером Мариуполя Владиславом Вакулой.

Шахтер близок к подписанию 20-летнего вингера Мариуполя Владислава Вакулы. "Горняки" в ближайшие дни могут заключить долгосрочный контракт с юным футболистом, сообщает "Команда №1".

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Отмечается, что в случае перехода Вакулы в донецкую команду, вингер продолжит выступать за мариупольскую команду на правах аренды ближайшие полгода.

Заметим, что последним аргументом в вопросе возможного трансфера Вакулы стал забитый гол вингера в матче против Шахтера в 5 туре УПЛ.

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