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Шахтар накинув оком на таланта, який нещодавно забив у ворота "гірників"

11:25 206 Читать на русском
Шахтар накинув оком на таланта, який нещодавно забив у ворота "гірників"
Владислав Вакула / Маріуполь

Шахтар зацікавився 20-річним вінгером Маріуполя Владиславом Вакулою.

8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуніор Мораєс
62’ Тайсон
83’ Маркос Антоніо
 
Владислав Вакула 78’
8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуніор Мораєс
62’ Тайсон
78’ Владислав Вакула
83’ Маркос Антоніо

Шахтар близький до підписання 20-річного вінгера Маріуполя Владислава Вакули. "Гірники" найближчими днями можуть підписати довгостроковий контракт з юним футболістом, повідомляє "Команда №1".

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Зазначається, що у разі переходу Вакули у донецьку команду, вінгер продовжить виступати за маріупольську команду на правах оренди найближчі півроку.

Зауважимо, що останнім аргументом у питанні можливого трансферу Вакули став забитий гол вінгера у матчі проти Шахтаря у 5 турі УПЛ.

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