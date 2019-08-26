Шахтар накинув оком на таланта, який нещодавно забив у ворота "гірників"

Світ — 11:12 186
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Ібрагімовіч втретє поспіль оформив дубль за Гелаксі у феєричному матчі проти Лос-Анджелеса з Велою
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ПСЖ втратив Мбаппе та Кавані через травми – дублери без практики можуть отримати шансФранція — 10:46 324
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Суркіс: У мене була повна довіра до Грімма, але що він такого зробив, щоб зараз переводити футбол на платні канали?Україна — 08:52 938
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Барселона яскраво перестріляла Бетіс – Грізманн приміряв роль Мессі, оформивши дубль і асистІспанія — 25 серп 2192
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"Передав привіт одній людині", – Русин зізнався, кому адресував радісний пост в Instagram після відставки ХацкевичаУкраїна — 25 серп 2114