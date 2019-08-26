Шахтар накинув оком на таланта, який нещодавно забив у ворота "гірників"

Шахтар зацікавився 20-річним вінгером Маріуполя Владиславом Вакулою.

Шахтар близький до підписання 20-річного вінгера Маріуполя Владислава Вакули. "Гірники" найближчими днями можуть підписати довгостроковий контракт з юним футболістом, повідомляє "Команда №1".

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Зазначається, що у разі переходу Вакули у донецьку команду, вінгер продовжить виступати за маріупольську команду на правах оренди найближчі півроку.

Зауважимо, що останнім аргументом у питанні можливого трансферу Вакули став забитий гол вінгера у матчі проти Шахтаря у 5 турі УПЛ.

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