Шахтер подтвердил интерес к хавбеку аргентинского гранда

Руководитель академии "оранжево-черных" Хорхе Раффо сообщил, что лично помогал собирать досье на игрока.

"Шахтер действительно следил за Николасом Капальдо из-за его выступлений за Бока Хуниорс и молодежную сборную Аргентины. Скауты дончан были на предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ. Я составил отчет о нем для клуба. В свое время мы привезли Капальдо из Ла-Пампы (провинция в Аргентине – прим.), у него потрясающие способности.

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Шахтер имеет много общего с южноамериканским футболом. Здесь играл Факундо Феррейра, воспитанник Велес Сарсфилд. В донецкой команде он был настоящим бомбардиром", – цитирует Раффо издание Bolavip.com.

К слову, перед приходом в Шахтер Хорхе Раффо работал спортивным директором академии Бока Хуниорс.

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