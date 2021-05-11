Шахтер подписал контракт с Де Дзерби, – итальянское СМИ
17:36 - Читати українською
Похоже, переговоры Шахтера с новым тренером завершились.
Наставник Сассуоло Роберто Де Дзерби согласился возглавить Шахтер, сообщает Sassuolo News.
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Стороны согласовали все детали будущего сотрудничества и подписали контракт. Срок действия соглашения рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Итальянский специалист будет зарабатывать в донецком клубе 2 млн евро + бонусы.
Напомним, накануне Луиш Каштру объявил об уходе из Шахтера. По итогам прошлого сезона УПЛ Шахтер впервые за 5 лет завоевал "серебро".
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