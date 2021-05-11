Наставник Сассуоло Роберто Де Дзерби согласился возглавить Шахтер, сообщает Sassuolo News.

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Стороны согласовали все детали будущего сотрудничества и подписали контракт. Срок действия соглашения рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Итальянский специалист будет зарабатывать в донецком клубе 2 млн евро + бонусы.

Напомним, накануне Луиш Каштру объявил об уходе из Шахтера. По итогам прошлого сезона УПЛ Шахтер впервые за 5 лет завоевал "серебро".

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