"Среди "горняков" не оказалось лидера, который бы в трудную минуту повел за собой. Неприятно поразило и огромное отставание Шахтера от новоиспеченного чемпиона – Динамо. Это недопустимо для команды такого уровня.

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Скорее всего, почивание на лаврах не позволило донетчанам оперативно отреагировать на ускорение киевлян. Это будет им урок на будущее.

Я бы не стал во всем обвинять только Луиша Каштру, это коллективная недоработка. Впрочем, в Шахтере предостаточно квалифицированных исполнителей и преемнику португальского специалиста не придется комплектовать команду заново. Это, конечно, весомый козырь. С другой стороны, неизвестно, сколько времени понадобится новому рулевому для адаптации к реалиям украинского футбола. Ведь все идет к тому, что Шахтер и дальше будет возглавлять иностранец", – сказал Маркевич в интервью Meta Ratings.

Напомним, донецкий клуб в текущем сезоне не взял ни одного трофея: в чемпионате "горняки" отстали от Динамо на 11 очков, в Кубке Украины уступили Агробизнесу в четвертьфинале турнира, а в Лиге Европы вылетели от Ромы (5:1 по сумме двух матчей) в 1/8 финала.

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