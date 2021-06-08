"Оранжево-черные" согласились на условия португальского клуба и уже в ближайшее время подпишут контракт с бразильцем.

Полузащитник Бенфики Педриньо в следующий понедельник подпишет контракт с Шахтером, сообщает ESPN.

Трансфер Педриньо в Шахтер – 1 млн евро стал камнем преткновения

"Горняки" после тяжелых и длительных переговоров все-таки согласились принять условия португальцев и выложат за трансфер бразильца 18 млн евро. Приезд Педриньо в Украину запланирован на пятницу, 12 июня, а уже в понедельник, 14 июня, игрок подпишет с Шахтером пятилетний контракт.

Напомним, в начале прошлой недели переговоры были близки к завершению. Однако Бенфика решила повысить цену на 2 млн евро, поскольку бразильца могли перехватить дортмундская Боруссия и мадридский Атлетико. Как следствие, Шахтер согласился заплатить больше.

Педриньо в прошлом сезоне провел за "орлов" 31 матч, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

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